Zorgen om Dejaegere: "Met jonkies in Europa? Het zal misschien niet anders kunnen"

Brecht Dejaegere zag zijn team winnen op bezoek bij Waasland-Beveren, maar veel plezier beleefde de middenvelder niet aan zijn invalbeurt. Hij moest opnieuw vervangen worden na tackle waarbij die dekselse rechterknie geraakt werd.

"Volgens onze dokter was het vooral een impact op zijn knie", aldus Vanhaezebrouck achteraf. "Laat ons hopen dat het daarbij blijft en de schade niet zo zwaar is." De oefenmeester van AA Gent maakt zich terecht zorgen om de middenvelder.

Hij heeft hem immers nodig in de wedstrijden die komen. "Vooral in de Europa League zitten we met een beperkte lijst. Neto, Asare, Milicevic.... Misschien is Simon op tijd genezen voor de wedstrijd van donderdag, maar anders moeten we wel met jonkies spelen."

Dejaegere trok na de wedstrijd nog selfies met de supporters, maar rooskleurig ziet het er voor hem niet uit.

"Dan zal het niet anders kunnen." Gent speelt donderdag in eigen huis tegen Racing Genk in de achtste finales van de Europa League, drie dagen later volgt de clash met KV Mechelen voor het ticket in play-off 1.