Uniek: Engelse fans organiseren protestmars in... BelgiÃ«

Uniek: Engelse fans organiseren protestmars in... België

Bij Charlton Athletic zijn de fans nog steeds misnoegd. Ze zijn er van mening dat eigenaar Roland Duchâtelet de club verwoest. Daarom organiseren ze een protestmars in ons land.

In Engeland zelf werd Charlton door de supporters al eens ten grave gedragen(foto). De club, waarmee Duchâtelet hoopt om op termijn in de Premier League uit te komen, staat in de middenmoot van de League One, de Engelse derde klasse.

De fans van de club hopen dat een protestmars in België meer gehoord zal worden door de zakenman. Ze hebben plannen om op zaterdagavond van de Grote Markt in Sint-Truiden naar Stayen te stappen. Daar speelt STVV die avond tegen Eupen.

De politie zal iedereen net voor de brug van Stayen tegenhouden, waardoor niemand zonder ticket de brug over kan. Enkele locale cafés aan het stadion zijn zo niet bereikbaar. Volgens onze bronnen komen ook enkele mensen uit Jena mee protesteren.