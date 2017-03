AS Roma-Napoli: Mertens opent de score tegen Nainggolan en heeft speciale manier van vieren! (VIDEO)

De eerste wedstrijd van de speeldag in Italië was er meteen een van formaat: Roma tegen Napoli, de nummers twee en drie. En voor ons betekende dat twee Rode Duivels tegen elkaar.

Zoals verwacht staan Dries Mertens en Radja Nainggolan beiden in de basis voor de topper tussen AS Roma en Napoli. De uitploeg begon iets beter, Nainggolan kon de doelman al eens waarschuwen met een afstandsschot. Maar dan was er Mertens met zijn vijftiende doelpunt in evenveel matchen. Hij lobt de bal héél mooi over de keeper en gaat dan als een hond plassen tegen de cornervlag. Bekijk hieronder de beelden van zijn knappe doelpunt: