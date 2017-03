Club Brugge-sterkhouder was zelfs na zijn blessure gegeerd deze winter: "EÃ©n club was heel concreet"

Club Brugge-sterkhouder was zelfs na zijn blessure gegeerd deze winter: "Eén club was heel concreet"

door Redactie



Club Brugge draait stilaan weer op volle toeren en dus is de vraag wie er volgend seizoen nog voor blauw-zwart uitkomt. Bjorn Engels is een van de pionnen die elke transferperiode wel aan een vertrek wordt gelinkt.

Voor de winterstop lag de Brugse verdediger enkele maanden in de lappenmand met een schouderblessure. Maar zelfs dan klopten de ploegen aan. "Net als vorige zomer was er afgelopen winter één club heel concreet, samen met nog een of twee andere", vertelt Engels in Het Nieuwsblad.

"Of het om Arsenal ging? Ik ga niets zeggen over die club, hoor. (lacht) Ik heb wel een goed gevoel bij de hele zaak, maar ik wil eerst voor een mooi afscheid bij Club Brugge zorgen vooraleer ik vertrek."