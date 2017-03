Ex-aanvaller van Barcelona heeft duidelijke voorkeur: "Hij moet de opvolger van Luis Enrique worden"

Woensdag maakte Luis Enrique bekend dat hij na dit seizoen stopt als trainer van FC Barcelona. Bij de Catalaanse grootmacht gonst het intussen van de geruchten. Ex-speler Hristo Stoichkov heeft alvast een favoriet.

"Als het mijn beslissing was, zou Sampaoli (de huidige trainer van Sevilla, nvdr) de trainer van Barcelona worden", vertelde Hristo Stoichkov aan Diario Ole. "Wat hij met Chili deed was niet makkelijk en de Copa America winnen zoals hij deed is fantastisch. Als het aan mij lag, zou ik hem aanstellen omwille van zijn winnaarsmentaliteit", aldus de Bulgaarse ex-spits van Barça.

Naast Sampaoli worden ook Ronald Koeman (Everton), Mauricio Pochettino (Tottenham) en Ernesto Valverde (Athletic Bilbao) genoemd als mogelijke opvolgers van Luis Enrique. Maar als het van Hristo Stoichkov, die in 1994 als speler van FC Barcelona de Ballon d'Or won, afhangt, wordt het dus Sampaoli. Ook Lionel Messi zou al zijn voorkeur voor de Chileense oefenmeester hebben uitgesproken.