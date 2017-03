Genk-coach Stuivenberg zag andere resultaten in het nadeel uitdraaien: "De einduitslagen zijn niet gunstig én die tellen"

"Mijn jongens zijn geen mannen, maar als je ziet hoe ze gestreden moet ik ze een compliment geven - Albert Stuivenberg Deel deze quote:

"Dit was het juiste antwoord nadat we afgelopen week Anderlecht weinig in de weg wisten te leggen. We dreigden van bij de start, creëerden kansen en wonnen de duels. De tegengoal vlak voor de rust was een tegenvaller. Dat zit echt in deze ploeg en moet eruit", verwees Stuivenberg naar de afstandstreffer van Youri Tielemans vorige zondag. "In de tweede helft gaven we nauwelijks echte kansen weg."

De jongste maanden werd wel eens verkondigd dat Genk mannen met baarden mist, maar daar was tegen blauw-zwart niets van te merken. "Mijn jongens zijn geen mannen, maar als je ziet hoe ze gestreden hebben en duels wonnen, dan moet ik ze een compliment geven. Dit was een dik verdiende overwinning", besloot Stuivenberg.