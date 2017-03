"Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik krijg soms het gevoel dat we uit eerste klasse moÃ©ten"

"Hoe kan dat toch?" - Maxime Annys Deel deze quote:

Een vreemd gegeven, zo beseft Annys. “Ik begin soms een degout te krijgen van het voetbal, echt waar. ‘Hoe kan dat toch?’, vraag ik me soms af. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik krijg soms het gevoel dat we uit eerste klasse moéten.”

“Ik ben al dertien jaar profvoetballer, maar dit is zonder twijfel één van de grootste opdoffers in mijn carrière. Ik ga eventjes nodig hebben om hier over te geraken. We gaan er alles aan doen om ons te redden. Laat ons hopen dat het resultaat volgende week meevalt, want we verdienen echt niet om te degraderen.”