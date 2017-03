Opmerkelijk: op deze manier wist Yannick Ferrera MichaÃ«l Heylen bij Anderlecht te raken

Opmerkelijk: op deze manier wist Yannick Ferrera Michaël Heylen bij Anderlecht te raken

door Redactie



Yannick Ferrera is momenteel aan de slag als coach van KV Mechelen, maar ooit stond hij aan het roer van de Anderlecht-jeugd. Daar werkte de Vilvoordenaar samen met tal van jongens die nu op het hoogste niveau actief zijn.

Michaël Heylen, Anderlecht-verdediger die uitgeleend wordt aan Westerlo, is een van hen. En Ferrera wist Heylen met de film Remember the Titans, een Amerikaanse drama met Denzel Washington in de hoofdrol, het meest te raken.

"Yannick Ferrera liet die op een avond afspelen bij onze jeugdploeg van Anderlecht", weet Heylen in Sport/Voetbalmagazine nog goed. "Het gaat over raciale spanningen in een Americanfootballploeg. Gaandeweg zie je er een speciale dynamiek ontstaan, zonder onderscheid in huidskleur", aldus de centrumverdediger.