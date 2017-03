"Gelijk tegen Club, Anderlecht geklopt, dus nu ook Gent verslaan"

Niels De Schutter is bij Waasland-Beveren aan een nieuw avontuur begonnen. De laatste weken draaide hij goed mee en dat doet hem zichtbaar deugd. Van play-off 2 wil hij dan ook graag iets maken. Maar eerst Gent nog kloppen?

"We hebben een goed seizoen gedraaid, met hier en daar een uitschieter. We zijn gered op twee speeldagen van het einde, we hebben Club Brugge op een gelijkspel kunnen houden en we hebben Anderlecht geklopt", is De Schutter niet ontevreden van de prestaties van de Waaslanders.

"En nu moeten we dan ook nog maar Gent even kloppen", klinkt het bij de speler van Waasland-Beveren. "Waarom niet, we kunnen in ieder geval bevrijd spelen en hebben niet veel meer te winnen of te verliezen. We willen ook met vertrouwen play-off 2 ingaan, want daar spelen we om te winnen."

De Schutter zelf is blij met de kansen die hij momenteel krijgt bij de club op de Freethiel: "Mijn polyvalentie is soms een troef, maar soms ook een nadeel. Ik ben ook naar Beveren gekomen om te spelen, want dat was bij KV Oostende minder. Het heeft vrij lang geduurd om in de basis te komen, maar nu wil ik er blijven en die wil tonen."