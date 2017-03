Serie A: Net geen hattrick voor Bacca, Praet mag ook vieren

De beste match van de dag in Italië werd 's middag al gespeeld, Mertens bezorgde Napoli de overwinning tegen AS Roma. Maar zaterdagavond werden er nog twee mooie wedstrijden gespeeld. Hier ziet u het overzicht.

In San Siro kreeg AC Milan bezoek van Chievo, de hoofdrol was weggelegd voor Carlos Bacca. Hij scoorde twee keer, maar dat hadden er evengoed drie kunnen zijn als hij zijn penalty net voor de pauze had omgezet. Tien minuten voor tijd kregen de Milanezen nóg een penalty, maar deze keer mocht Lapadula hem trappen. Milan staat nu zesde en klopt op de deur voor een plaatsje in Europa.

Les 12 buts de Carlos Bacca avec AC Milan cette saison :

Torino ⚽⚽⚽⚽

Sampdoria ⚽

Lazio ⚽

Sassuolo ⚽⚽

Cagliari ⚽

Juventus ⚽

Chievo ⚽⚽ pic.twitter.com/myA4VdA3a1 — Scout Foot (@dyesbro) 4 maart 2017

Ex-Anderlechtenaar Dennis Praet stond in de basis bij Sampdoria in de match tegen rode lantaarn Pescara. 3-1 winst werd het, Praet speelde de hele wedstrijd als rechtermiddenvelder.

Overzicht van de volledige speeldag in de Italiaanse Serie A: