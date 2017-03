Ingason en Carcela-Gonzalez vrezen voor degradatie met Granada

Na de uitzonderlijke midweekspeeldag komen de Spaanse ploegen dit weekend opnieuw aan de bak. Hier kunt u alle actie in een overzicht volgen zodat u niks mist van La Liga.

Gisteren won Real Sociedad al met 2-3 bij Real Betis. Het eerste duel van vandaag tussen Leganes en Granada was een belangrijke voor beide clubs die nog niet veilig zijn van degradatie. De thuisploeg was overduidelijk de betere, maar kon niet afwerken. Uiteindelijk zorgde Machis voor de verlossing in minuut 83. Leganes staat nu vijf punten boven de degradatiezone, Granada kon nog geen enkele uitmatch winnen in de competitie en staat achttiende.

Sverrir Ingason (ex-Lokeren) stond de hele match op het veld voor Granada, Mehdi Carcela-Gonzalez (ex-Standard) speelde 60 minuten.

Real Madrid komt vandaag nog aan bod tegen Eibar, vanavond ontvangt Barcelona Celta Vigo.

Overzicht van de volledige speeldag in de Spaanse La Liga: