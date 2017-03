Antwerp-icoon spreekt klare taal: "Het is nu vooral belangrijk om eerder dan Beerschot in eerste klasse te geraken"

door Redactie



De spaning stijgt in Deurne-Noord waar morgen Roeselare op bezoek komt voor het eerste deel van de promotiefinale. Ook Antwerp-icoon Ratko Svilar leeft toe naar de eindstrijd.

Na vele jaren in het vagevuur van tweede klasse moet het voor Svilar nu eindelijk gebeuren. "Maar het is nu vooral belangrijk voor Antwerp om eerder dan Beerschot in eerste klasse te geraken", vindt de voormalige doelman in Het Nieuwsblad.

"Als enige club uit de stad op het hoogste niveau is het toch makkelijker. Dan krijg je alle steun, alle aandacht en hopelijk snel een nieuw stadion."

Vierkante palen

Dat vindt Svilar broodnodig. "Om echt succesvol te zijn, moet er een modern stadion komen. Dat kan gewoon niet anders. We spelen toch ook niet meer met vierkante palen?"