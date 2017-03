EÃ©n knalprestatie van Mathew Ryan blijft Ruud Vormer eeuwig bij: "Dat was ongelooflijk"

Eén knalprestatie van Mathew Ryan blijft Ruud Vormer eeuwig bij: "Dat was ongelooflijk"

door Redactie



Voor Mathew Ryan roept de ontmoeting met Club Brugge speciale herinneringen op. De Aussie beleefde er zijn beste seizoenen, zo herinnert zich ook nog Ruud Vormer.

Eén wedstrijd in het bijzonder staat op zijn netvlies gebrand. "De match tegen Torino in de Europa League (in november 2014, red.) zal mij eeuwig bijblijven", vertelt Vormer in Het Nieuwsblad. "De ballen die hij toen pakte, ongelooflijk."

"Dat het toen 0-0 bleef, was zijn verdienste. Ik stond vooral versteld van de spirit waarmee hij de wedstrijd aanvatte, van hoe hij ermee bezig was. Het was inspirerend om te zien. Toen dacht ik voor het eerst: hé, dat wordt een topkeeper."