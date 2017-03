Hanni maakt opmerkelijke vergelijking tussen Anderlecht en Club Brugge

Voor Sofiane Hanni wordt de match in en tegen KV Mechelen wel een beetje speciaal. Een terugkeer naar waar het voor hem allemaal begon in België.

Maar paars-wit begint stilaan wél te renderen en ook Hanni heeft de goede vorm te pakken. "Ze kunnen zelfs nog gewoon de titel pakken", klonk het al bij menig analist.

En wat denkt Hanni daar eigenlijk zelf van? "Goh, ik heb soms de indruk dat Club Brugge speelt met de ogen dicht. Zover zijn wij nog niet", maakt hij een opmerkelijke vergelijking.

Toch kan de titel misschien wel voor paars-wit: "Als collectief kunnen we iedereen aan", klinkt het verder in Het Laatste Nieuws. "Sinds de match in Waregem is de groep alleen maar naar elkaar toegegroeid."