Spelers van Westerlo aangeslagen na ferme mokerslag: "De grootste teleurstelling uit mijn carrière" & "Hier ben ik niet goed van"

"'t Is nog niet voorbij" - Koen Van Langendonck

“’t Is nog niet voorbij”, ging het sluitstuk van De Kemphanen verder. “Dit had een mooie avond moeten zijn, maar het liep anders. We kunnen er blijven over praten, maar drie punten gaat die match niet meer opleveren. De doelstelling is niet veranderd: we willen ons nog steeds redden.”

“Het wordt nu zaak om de knop om te draaien. Of dat makkelijk gaat lukken? Vorige week kregen we een pak slaag van Oostende, maar tegen Zulte Waregem – toch een vaste waarde in play-off 1 – hebben we ons goed herpakt en laten zien dat we goed kunnen voetballen. We willen ons thuis tegen verzekeren van het behoud”, besloot Van Langendonck.