Unai Emery begon moeizaam bij PSG, maar wist iedereen op andere gedachten te brengen

Unai Emery is met PSG nog actief op vier fronten

Het is zeker dat Paris Saint-German niet zo gemakkelijk kampioen zal worden als de voorbije jaren. Daardoor werd er aan coach Unai Emery getwijfeld in het begin van zijn ambtstermijn. Maar de Parijzenaars leggen tegenwoordig wel heel mooi voetbal op de mat en is nog actief op vier fronten.