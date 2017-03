Overzicht Ligue 1: Superspannende titelstrijd met drie ploegen op een gedeelde eerste plaats

door Yannick Lambrecht

door

Volledig overzicht van de Franse Ligue 1

In Frankrijk is het al jaren geleden dat de titelstrijd nog zo razend spannend was. Het monopolie van PSG is dit seizoen afgelopen, want zij moeten de eerste plaats delen met AS Monaco en Nice op 62 punten.