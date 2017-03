Waarom Club Brugge beter uitkijkt voor de trip naar Genk

Club Brugge gaat zaterdagavond op bezoek bij KRC Genk. Een lastige verplaatsing voor blauw-zwart, dat is wel duidelijk. De troepen van Michel Preud'homme hadden het de voorbije jaren steevast ontzettend moeilijk op het veld van de Limburgers.

In 2016 ging Club twee keer onderuit. Herinnert u zich de wedstrijd in de play-offs van vorig seizoen? De uiteindelijke kampioen kreeg een flinke tik in Genk. Na 73 minuten spelen stond de ploeg van Preud’homme zelfs 4-0 achter. Late goals van Vormer en Meunier verzachtten de pijn uiteindelijk.

Ook twee maanden eerder, op het einde van de reguliere competitie, verloor Club Brugge in de Luminus Arena. Toen werd het 3-2. Zo zie je maar: blauw-zwart heeft het de laatste tijd moeilijk op Genkse bodem. Onder Preud’homme won Club Brugge nog maar één keer in Genk: op 9 februari 2014. Het was de eerste keer dat Preud’homme met Club op bezoek ging in Genk, maar wel meteen de laatste keer dat hij er kon winnen.