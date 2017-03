Opvallend: STVV-aanvaller die donderdag door een ploegmaat in het ziekenhuis werd gemept, liet gisteren alweer van zich horen

door Redactie



STVV beleefde een woelige week. Fabien Tchenkoua sloeg collega-aanvaller Yohan Boli donderdag immers het ziekenhuis in met een neusbreuk.

Opvallend: vrijdag stond Boli alweer op het oefenveld. Met een neusmasker nam de beste Truiense schutter deel aan de training, weliswaar op halve kracht meldt Het Nieuwsblad. De aanvaller zit in de selectie voor de partij tegen Eupen, maar zal niet starten.

"We gaan deze zaak niet zomaar blauwblauw laten", aldus manager Philippe Bormans. "Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk want de ene zegt A en de andere B." Geruzie over vrouwen en geld lag aan de basis van het handgemeen tussen beide Fransmannen.