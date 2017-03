Vanderhaeghe wou criticasters lik op stuk geven: "Om die reden had ik vanavond héél graag gewonnen"

Ik had graag met meer punten dan vorig seizoen geëindigd - Yves Vanderhaeghe Deel deze quote:

Toch opvallend: het frivole spel van de Kustboys hebben wederom niet gezien. "En net daarom had ik vanavond heel graag gewonnen", grijnst Vanderhaeghe.

"Ik herinner me nog dat alles vorig seizoen positief was, terwijl Oostende er de voorbije maanden nu en dan van langs heeft gekregen. We eindigen met evenveel punten als vorig seizoen, hé. Ik had er graag twee meer gehad." (knipoogt)