Superster Ã©cht op weg naar uitgang bij Arsenal? 'Ruzie op training Ã©n vraag om te vertrekken'

Superster écht op weg naar uitgang bij Arsenal? 'Ruzie op training én vraag om te vertrekken'

Dat Alexis Sánchez niet langer gelukkig zou zijn bij Arsenal, daar zijn al een hele poos geruchten over. Nu zou zijn onvrede het kookpunt helemaal bereikt hebben.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde The Telegraph was er een incident op training. Sanchez zou die in het midden van de sessie verlaten hebben en werd daar achteraf op aangesproken in de kleedkamer.

Er vielen harde woorden en Sanchez werd op de bank gezet voor de wedstrijd tegen Liverpool, die Arsenal met 3-1 verloor. De Chileen is al een tijdje ontevreden over de resultaten én het spel van zijn ploegmaats bij Arsenal. Eerder maakte hij op het veld al ruzie met Ramsey en Oxlade-Chamberlain.

Van levensbelang voor Arsenal

Het is allemaal geen goed nieuws voor Arsenal, dat erg afhankelijk is van de Chileense superster. Hij scoorde al 17 goals voor The Gunners dit sezoen in de Premier League. Sanchez zou volgens dezelfde bron ook gevraagd hebben om een transfer.