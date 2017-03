Anderlecht-fans krijgen deksel op de neus: "Not arrogant, simply the best"

door Johan Walckiers

door

Anderlecht-fans pakken uit met spandoek dat hen daarna zuur opbreekt

Foto: © photonews

Er waren wel wat mooie spandoeken te zien in KV Mechelen-Anderlecht. De Mechelse fans riepen hun spelers op om niet te breken met de traditie en die gaven thuis. De Anderlecht-fans kregen dan weer het deksel op de neus met hun spandoek.