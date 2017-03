Club Brugge-jeugdproduct Dario Van den Buijs blijft imponeren in Nederland met statistieken om van te duizelen: 8 goals en 11 assists!

Dario Van den Buijs blijft imponeren in de Nederlandse tweede klasse. Het jeugdproduct van Club Brugge was vrijdag tegen Telstar alweer de grote man.

Met twee goals had de 21-jarige Van den Buijs een groot aandeel in 4-2-overwinning waarmee Eindhoven in de running blijft voor de play-offs om promotie. De aanvoerder zette twee strafschoppen feilloos om. (zie video)

Van den Buijs scoorde al acht keer in de Jupiler League en gaf ook elf assists. Kortom, statistieken waar menig aanvaller of middenvelder jaloers op zou zijn. Afgelopen wintermercato stond de centrumverdediger in de picture bij Zulte Waregem en Heracles Almelo, maar een transfer volgde niet.