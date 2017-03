Oef! Mertens niet geblesseerd, 100% klaar voor Real Madrid

door Yannick Lambrecht

Dries Mertens moest tegen Roma naar de kant, maar hij kan spelen tegen Real Madrid

Dries Mertens speelde zaterdag de hoofdrol in AS Roma-Napoli. Hij scoorde twee keer en zijn viering van een plassende hond tegen de cornervlag ging de wereld rond. Het enige minpunt was dat hij met een blessure naar de kant moest in de 72e minuut.