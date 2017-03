Dury haalde speler al na 23 (!) minuten naar de kant: "Hem tegen zichzelf beschermen"

Zulte Waregem speelde zaterdagavond lang niet zijn beste wedstrijd van het seizoen. De ploeg van Francky Dury had ook tegen KVC Westerlo moeite om goede combinaties op de mat te leggen. Na amper 23 minuten spelen haalde de trainer van Zulte Waregem zelfs al een speler naar de kant.

Yoan Severin stond aan de aftrap, maar gaf in de aanvangsfase van Zulte Waregem-Westerlo niet thuis. Dury haalde de verdediger na amper 23 minuten dan maar naar de kant.

Sammy Bossut had begrip voor de beslissing van zijn trainer. “Als de coach zoiets doet, dan heeft hij daar zijn redenen voor, hé,” aldus de doelman. “Yoan zat niet goed in de wedstrijd. Het is misschien niet slecht om hem nu eventjes tegen zichzelf te beschermen.”

Vertrouwen

“Pas op: ik vond dat hij goed begonnen was tegen Eupen. Die jongen heeft veel progressiemarge en werkt hard op training. Het enige dat er aan is, is dat hij misschien nog wat vertrouwen mist. Conclusie: je hoeft hier niet te zwaar aan te tillen”, besloot Bossut.