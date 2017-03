Verheyen ziet een probleem bij Club Brugge: "Terecht dat Preud'homme boos is"

door Redactie



Gert Verheyen ziet dat Club Brugge op verplaatsing niet gemotiveerd genoeg is

Foto: © photonews

Club Brugge buitenshuis, het is een heel ander gegeven dan Club in eigen huis. Ook Gert Verheyen ziet dat er iets mis is met de mentaliteit als blauw-zwart niet in het eigen Jan Breydel speelt. En begrijpt waarom Michel Preud'homme boos is.