Jan Vertonghen geeft fantastisch interview... van 5 seconden

Tottenham Hotspur pakte tegen Everton een belangrijke 3-2 overwinning en zet zo z'n ongeslagen thuisreeks voort. Jan Vertonghen speelde een heel sterke wedstrijd, maar ook na afloop liet hij zich opmerken in een interview.

De Belgische verdediger was blijkbaar gehaast want zijn interview duurde amper vijf seconden, maar het was wel hilarisch.

When you're in a mad rush but still have to do your post-match interview... 😂 #COYS pic.twitter.com/djmJXzVC3x — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 5 maart 2017

Even later kwam hij wel terug om een echt interview te geven. "Ze waren met mij aan het lachen omdat ik al een tijdje niet gescoord heb, ik had het er nog over met Walks (Kyle Walker). Ik wou vandaag scoren, helaas is het niet gelukt. Ik heb geprobeerd, maar die goals zullen wel komen," zei Vertonghen. "Ik stond heel moe op het veld, omdat ik waarschijnlijk iets te veel naar voren ging. Ik was moe op einde, daarom was ik zo blij met de winst," besloot hij.