Probleem Kara is reëel: weer transfer naar Engeland in het water?

door Johan Walckiers

door

Kara Mbodji zal waarschijnlijk niet meer spelen tot en met de play-offs

Foto: © photonews

De knie van Kara Mbodji blijft in Neerpede de debatten beheersen. Volgens de medische staf moet hij het seizoen kunnen uitmaken, maar daar zijn grote twijfels over. In ieder geval krijgt de grote Senegalees rust tot en met de play-offs.