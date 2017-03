Oostende ziet basispion op héél slecht moment uitvallen

Toch een domper op de feestvreugde bij KV Oostende. In het slot van de wedstrijd moest Antonio Milic met de draagberrie het veld verlaten. Het blijft afwachten, maar de eerste signalen lijken positief.

Antonio Milic kwam slecht neer op de schouder. De Kroatische verdediger werd minutenlang verzorgd op het veld, maar uiteindelijk werd de draagberrie erbij gehaald.

"Ik blijf positief", klinkt het bij Vanderhaeghe. "De schouder is alleszins niet ontwricht. Nu is het afwachten of er geen breuk of geen barstje in het schouderblad zit."

Slechte timing

Een blessure zou - met de bekerfinale en de start van play-off 1 in het vooruitzicht - op een heel slecht moment vallen. "Ik denk daar nog niet aan", besluit de coach. "Ik wil met een fitte groep de eindstrijd aangaan."