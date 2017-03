Lierse-fans geconfronteerd met voortdurende berichtgeving over Antwerp en Roeselare: "Tal van grapjes en plagerijtjes van vrienden die Antwerp-gezind zijn"

Antwerp of Roeselare promoveert volgende week naar de Jupiler Pro League. Dagenlang wordt er al vooruitgeblikt naar de finale tussen de twee periodekampioenen uit de Proximus League, zo zien en horen ook de Lierse-supporters...

De Pallieters hadden vorige zondag hun lot in eigen handen, maar geraakten niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Roeselare. En dat heeft de Lierse-aanhang mogen horen... "Met de nodige grapjes en plagerijtjes van vrienden en collega’s die Antwerp-gezind zijn", vertelt Ronny Anthonis bij Voetbalkrant.com.

"We jennen elkaar al weken en iedereen had wel verwacht dat Lierse zou doorgaan. Helaas voor ons draaide dat even anders uit. Dan krijg je de lachers op de hand natuurlijk. Of de voortdurende berichtgeving over Antwerp en Roeselare het allemaal nog wat pijnlijker maakt? Om eerlijk te zijn volg ik het nu iets minder", besluit Anthonis.

