Kalinic hield mak Gent recht: "Stress? Daar lag het niet aan"

Die redding? Dat is mijn job, ik moet 95 minuten geconcentreerd blijven -Lovre Kalinic

"Wat kan ik zeggen, het is mijn job. Ik moet 95 minuten geconcentreerd blijven", aldus Kalinic over zijn redding één tegen één met Myny. "In de eerste helft was het niet goed, maar na de rust ging het beter en controleerden we de wedstrijd."

Gent speelde haast verlamd in de eerste helft. "Stress? Daar lag het niet aan. Het is normaal dat je niet de volledige wedstrijd op het hoogste niveau kan spelen. We speelden de bal teveel rond in de eerste helft, met te weinig diepgang. Uiteindelijk verdienden we de zege."