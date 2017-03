Dortmund moet sterkhouder voor de zoveelste keer wekenlang missen

Borussia Dortmund won gisteren met een heel overtuigende 6-2 in de topper tegen Bayer Leverkusen, maar toch hing er een donkere wolk over de wedstrijd. Sterspeler Marco Reus, die al jarenlang geteisterd wordt door blessureleed, moest weer geblesseerd van het veld.

Marco Reus is minstens vier weken out met een dijblessure. Coach Thomas Tuchel was er kapot van: "Het is een grote klap. In de voorbije weken kwamen we steeds traag op gang, en Marco was enige die ons op gang kreeg, die verantwoordelijkheid nam, die alert was," zei de trainer in een persconferentie. "Het is een enorm verlies dat de glans van deze overwinning wegneemt."

De titel zal Dortmund niet meer halen, maar ze spelen wel volop voor de Europese plaatsen. Daarnaast moeten ze in de Champions League een achterstand van 1-0 inhalen tegen Benfica.