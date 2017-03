Weiler niet tevreden met Deschacht: "Het is duidelijk dat er op die fase beter verdedigd had kunnen worden"

Ivan Obradovic moest een tiental minuten voor tijd naar de kant omdat hij een trap had gekregen. Zijn vervanger, Olivier Deschacht, stond amper op het veld of hij kreeg een tegengoal op zijn conto. De winnende treffer dan nog...

René Weiler moest eerlijk toegeven dat Deschacht er niet te best uitzag bij die fase. "Het is niet te best verdedigd nee, dat is duidelijk", zei de Zwitser. Deschacht liet Matthys heel ver oprukken en toen hij hem wou aanvallen was het te laat.

"Oli had hoger een fout moeten maken en daarna was het te laat. Hij heeft ervaring, maar dat had beter gekund. Maar Acheampong gaat bij die fase ook in de fout, want hij laat zijn man ook lopen", wist Weiler te vertellen.