Overzicht ItaliÃ«: Overtuigend Inter & Kums ziet zijn ploeg punt pakken tegen Juventus

Overzicht Italië: Overtuigend Inter & Kums ziet zijn ploeg punt pakken tegen Juventus

De meeste matchen in Italië worden op zondagnamiddag gespeeld, en dat was deze keer niet anders. Onder meer Juventus en Internazionale stonden op het veld. Hier ziet u het overzicht.

Juventus is in eigen huis nagenoeg onverslaanbaar, maar uit durven ze toch af en toe een steekje laten vallen. Net dat gebeurde ook bij Udinese. De thuisploeg kwam zelfs op een niet onverdiende voorsprong via Zapata, in de tweede helft kwam de kampioen langszij wanneer Bonucci een assist van Dybala binnenwerkte. Sven Kums bleef een hele wedstrijd op de bank.

Internazionale had geen kind aan Cagliari, dat nog weinig te winnen of verliezen heeft. Ivan Perisic (ex-Brugge) scoorde twee keer, Icardi legde er eentje binnen vanop de stip, de andere doelpunten kwamen van Banega en Gagliardini. Met deze 1-5 overwinning komt Inter in de top vijf binnen.

Overzicht van de volledige speeldag in de Italiaanse Serie A: