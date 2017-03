Die gekke Russen toch: "Maak van hooliganisme een sport, met 20 tegen 20 in een arena"

Rond het WK in Rusland van volgend jaar hangt een zweem van onveiligheid. Russische hooligans hebben al aangekondigd massaal te zullen toeslaan. Daarvoor heeft een Russisch parlementslid nu een oplossing klaar.

Igor Lebedev is de naam, hij zetelt in het Russische parlement voor de nationalisten en zit niet verlegen om een controversieel idee. Zijn oplossing voor het hooliganisme is op z'n minst opmerkelijk te noemen.

"Zet twintig vechters van elke kant in een stadion en laat ze vechten zonder wapens. Dat zou de agressie in een vredevolle richting sturen. We zouden als land ook de pionier kunnen zijn van een nieuwe sport", aldus Lebedev.

Duizenden fans

"De Engelsen zouden naar Rusland komen om te vechten, wij gaan de uitdaging aan. Maar wel in een stadion op een vastgesteld tijdstip en met duizenden supporters." Te gek om los te lopen? Wij denken van wel.