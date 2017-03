Geniaal! Roeselaarse 'Rut es ut' is nu al het strijdlied van Antwerp en wordt straks luidkeels meegezongen door een volle Bosuil

door Redactie



'Rut es ut' nu al een strijdlied van Royal Antwerp FC

Foto: © photonews

Het was een prachtig fait divers in aanloop naar de promotiefinale tussen Antwerp en Roeselare. Een Essense fan van de West-Vlamingen moest namelijk de zin 'De rut is ut en at rint rint trin' om aan een ticket te geraken voor de return.