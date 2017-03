Wandelvoetbal voldoet voor Manchester City tegen rode lantaarn

Manchester City ging zondag op bezoek bij Sunderland. The Citizens wilden Liverpool voorbijsteken, Sunderland wou loskomen van de laatste plaats.

Manchester City moest wel heel weinig moeite doen tegen Sunderland, het leek meer op een oefenwedstrijd. City was zeker beter, maar het duurde tot net voor de rust dat Agüero zijn vijftigste uitdoelpunt maakte. In de tweede helft kreeg Sunderland een paar kansen, vooral door een gebrek aan concentratie, maar in plaats van de gelijkmaker viel de 0-2 via Sane met een knappe assist van David Silva. Sunderland scoorde nog een afgekeurd doelpunt in de laatste minuten. Manchester City gaat zo over Liverpool naar de derde plaats en heeft bovendien nog een wedstrijd te goed.

Januzaj werd naar de kant gehaald in de 82e minuut, De Bruyne begon op de bank en mocht nog even meedoen in de 78e minuut. Kompany is nog steeds geblesseerd, Denayer was ziek.

Sunderland 0-2 Man City FT:



Shots: 11-14

Possession: 39%-61%

Chances created: 8-10

Pass accuracy: 71%-79%

Take-ons: 10-12



Big win for Pep. pic.twitter.com/0IxeRB23eN — Squawka Football (@Squawka) 5 maart 2017

