De Schutter baalt: "Met elf pakken we hier punten, zéker"

Voor Niels De Schutter zat de wedstrijd tegen Gent er al na iets meer dan een kwartier op. Zijn snelle rode kaart leek de kansen van Waasland-Beveren te hypothekeren, maar de Waaslanders trokken er zich nog bijna door. De Schutter zelf baalde.

"Ik voelde het aan alsof het geen rode kaart was", aldus De Schutter achteraf. "Ik wou de bal wegtikken, maar glij een beetje uit. Op het moment zelf leek het niet zo erg. Achteraf, toen ik de beelden zag, is er misschien iets voor te zeggen. Het was alleszins vroeg."

Meteen schoot Waasland-Beveren zich zo in de voet. "Dat is super vervelend. Als we met elf bleven, gingen we punten pakken, dat voelde ik gewoon. Na een kwartier met tien konden we toch tot twee keer toe op voorsprong komen."

De parallel met de partij tegen Anderlecht is snel getrokken. Toen nam Seck al na enkele seconden een rood karton, maar won Waasland-Beveren toch. "Het scenario liep gelijk, het zag er lange tijd naar uit, maar misschien hebben we de goals te makkelijk weggegeven."

Toch mag Waasland-Beveren terugkijken op een sterke prestatie. "Je ziet dat die vechtlust er is, er zit muziek in deze ploeg. Alles zat tegen, maar dan nog speelden we goed", ging De Schutter verder. "Ik denk dat Olivier Myny misschien vier goals kon maken vanavond."