Heugelijk nieuws voor Tielemans, deze nacht vader geworden en dit is de naam van zijn dochtertje

door Johan Walckiers

Youri Tielemans is vader geworden van een dochtertje, Melina

De vriendin van Youri Tielemans, Mendy, is afgelopen nacht bevallen. De 19-jarige Tielemans is dus vader geworden van zijn eerste spruit. En het is een dochtertje geworden.