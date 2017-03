"Anderlecht is het gewoon een winnaar te zijn op het veld, maar we moeten dat nu ook worden naast het veld"

Jo Van Biesbroeck is sinds vorig seizoen de zakelijke topman bij Anderlecht. Hij heeft zijn visie al voor een stuk kunnen doordrukken, maar dat neemt niet weg dat er nog veel werk is bij de club.

Jo Van Biesbroeck stelde in De Tijd dat bij Anderlecht nog zeker niet alles op punt staat. "Ik denk dat de club in de spiegel moet kijken en zichzelf de vraag moet stellen: hebben we vandaag alles op het vlak van organisatie, middelen en mensen om succesvol te zijn? Het antwoord is: nee. Dat is een proces waar we doorheen moeten. Dat komt neer op het bouwen van een winning team, met de juiste talenten en de juiste ingesteldheid."

De zakelijke kant van de Brusselaars was de voorbije jaren niet altijd wat het moest zijn, dat weet hij ook. "De sportieve druk op zo’n club is gigantisch. Ik kan me dan ook voorstellen dat het zakelijke wat te stiefmoederlijk is behandeld. We zitten in de entertainmentbusiness. Elke consument heeft tal van keuzemogelijkheden en hij kan slechts één keer zijn geld uitgeven. Dat is de grote uitdaging. Anderlecht is het gewoon een winnaar te zijn op het veld, maar we moeten dat nu ook worden naast het veld," bevestigt Van Biesbroeck.