Schmisser niet te spreken over elleboogstoot Owusu: "Hoop dat de Reviewcommissie haar werk doet"

Bij KSV Roeselare waren ze zondagnamiddag furieus omdat Antwerp-spits William Owusu geen rode kaart kreeg na het uitdelen van een elleboogstoot aan het adres van Baptiste Schmisser.

“Het is normaal dat je nu en dan een tik krijgt. Dat accepteer ik. Maar Owusu had al eens een slag uitgedeeld aan mij én aan Seoudi. De elleboogstoot die hij op het einde van de wedstrijd uitdeelde, had dan ook strenger bestraft moeten worden”, zegt de verdediger van Roeselare als we hem daags na de match aan de lijn krijgen.

“Na de match kwam Owusu zich verontschuldigen, maar ik wilde hem op dat moment niet zien. Ik zal wel speelklaar geraken voor de terugmatch”, aldus Schmisser, die hoopt dat Owusu alsnog een schorsing krijgt. “Het is aan de Reviewcommissie om haar werk te doen.”