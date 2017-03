Behoud van Westerlo is belangrijke factor om sterkhouder te houden

Silvère Ganvoula zal Westerlo verlaten voor Anderlecht na dit seizoen, dat is al een zekerheid. Maar Elton Acolatse, die andere revelatie, willen ze wel bij zich houden.

Elton Acolatse werd in juni 2016 van talentenfabriek Ajax naar Westerlo gehaald. Hij ging dus van een Nederlandse titelkandidaat naar een Belgische degradatiekandidaat. "Bij een topclub als Ajax is degradatievoetbal ondenkbaar, dus is het logisch dat deze situatie nu compleet nieuw is voor mij," zegt Acolatse in Het Laatste Nieuws.

"Anderzijds hoort dit ook bij het leerproces als voetballer en neem ik dit mee voor de rest van mijn carrière. Wat ik doe bij een eventuele degradatie? Ik lig nog twee seizoenen onder contract bij Westerlo, maar elke voetballer wil natuurlijk zo hoog mogelijk voetballen. Ik heb er nog niet over nagedacht en als we ons redden, hoef ik dat straks ook niet te doen," besluit de aanvaller.