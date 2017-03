Hairemans snakt samen met Antwerp naar promotie: "De spelers, het bestuur en de fans: iedereen wil zÃ³ graag naar eerste klasse"

Hairemans snakt samen met Antwerp naar promotie: "De spelers, het bestuur en de fans: iedereen wil zó graag naar eerste klasse"

door Timothy Collard vanuit Antwerpen

Geoffry Hairemans snakt samen met Antwerp naar promotie: "De spelers, het bestuur en de fans: iedereen wil zó graag naar eerste klasse"

Royal Antwerp FC staat op negentig minuten van een terugkeer naar het hoogste niveau in België. De oudste club van ons land hunkert naar voetbal in eerste klasse, en dat is heel duidelijk te voelen op de Bosuil.