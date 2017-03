Heeft ruzie zware gevolgen voor Arsenal? 'Europese topclub gaat nu vol voor Alexis Sanchez'

door Redactie



Alexis Sanchez en Arsenal lijken steeds meer op een echtscheiding af te stevenen. De Chileense aanvaller zou overhoop liggen met trainer Arsène Wenger én enkele ploegmakkers. Een vertrek lijkt nog slechts een kwestie van tijd...

Volgens The Daily Mirror zou Paris Saint-Germain de situatie van Alexis nauwlettend in de gaten houden. De Franse topclub zou volgens het medium zelfs al in polespositie liggen om de 28-jarige topper in huis te halen.

Ook tal van andere grote clubs zouden azen op de diensten van Alexis, die na een incident op training definitief zou willen vertrekken bij Arsenal. Wordt ongetwijfeld vervolgd…