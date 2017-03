HÃ©Ã©l slecht nieuws voor Bico en White Star Brussel

Héél slecht nieuws voor Bico en White Star Brussel

door Redactie



Het hing al eventjes in de lucht, maar maandag volgde er ook effectief slecht nieuws voor White Star Brussel, de club waar de beruchte John Bico aan de slag is als trainer en manager.

White Star moest voor maandagmiddag een openstaande schuld betalen, maar dat deed het niet. De Belgische Voetbalbond (KBVB) besliste daarop om de Brusselse club te schorsen. Als White Star zijn schuld niet aflost voor 24 maart, mag het dit seizoen niet meer aantreden in de competitie. De KBVB kan op de Algemene Vergadering zelfs beslissen om de club te schrappen.

White Star, dat tegenwoordig in de eerste amateurreeks speelt, moest nog geld betalen aan ex-speler Aurélien Joachim (nu bij Lierse, nvdr.). De club werd via een aangetekende brief op de hoogte gebracht, maar betaalde niet.