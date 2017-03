Perbet kreeg zijn gelijk: "Heel blij dat er meer voorzetten kwamen"

Een hele tijd na de nipte overwinning van AA Gent bij Waasland-Beveren, kwam matchwinnaar Jérémy Perbet nog achteloos de perszaal binnengewandeld op zoek naar een sandwich. Even daarvoor had hij Gent met twee goals op koers voor play-off 1 gehouden.

"Wat moet ge hebben, ene met vleessla of preparé?" De uitbaatster van de perszaal deed haar best, maar Perbet en Gigot verstonden er geen snars van. Allebei hadden ze het eten in de kleedkamer gemist door een dopingcontrole.

Je zou, het antidopingagentschap zijnde, zijn naam haast steeds op die lijst van te controleren spelers zetten, zo makkelijk knalt Perbet ze er de laatste weken in bij Gent. Perbet was duidelijk in zijn nopjes. "Ik ben tevreden dat er heel wat voorzetten kwamen", aldus de Fransman, gewapend met sandwich.

Net daarover had hij een tijdje terug geklaagd. Met twee goals op voorzet van Kalu haalde hij meer dan zijn gelijk. De Fransman zit na de winterstop aan geweldige statistieken en is om het uur doeltreffend. "Of er iets veranderd is? Niet veel, alleen heb ik vertrouwen en voel ik me fysiek sterk."

Doelpunten, daar speel ik voor, maar het resultaat primeert. Anders ga ik niet aan onze cornervlag verdedigen -Jérémy Perbet

"Die doelpunten, daar speel ik voor, maar het resultaat primeert. Anders ga ik niet in de allerlaatste minuut aan onze cornervlag gaan verdedigen." De supporters gingen uit hun dak na die actie. "Zij hebben me altijd gesteund, ook wanneer het moeilijk ging."

Volgende week volgt uiteindelijk de beslissing om play-off 1. "We hebben na een moeilijk begin in de tweede helft getoond dat we er nog altijd staan", aldus de Franse prijsschutter van AA Gent.