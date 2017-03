VIDEO: WÃ¡t een match in La Liga: zeven goals, afgekeurd en tÃ³ch goedgekeurd doelpunt Ã©n knullige own-goal

VIDEO: Wát een match in La Liga: zeven goals, afgekeurd en tóch goedgekeurd doelpunt én knullige own-goal

Las Palmas tegen Osasuna. Het is niet meteen een wedstrijd waarvoor je plannen afzegt om thuis voor de buis te zitten met een fris pintje. Toch hadden de afwezigen deze keer ongelijk.

Laten we het even voor u opsommen: maar liefst zeven goals, een vreemde afgekeurde goal die dan toch doorging, een kanshebber op 'own-goal van het jaar' en ga zo maar door. Las Palmas-Osasuna had het allemaal.

Voor wie Jesé Rodriguez al even vergeten was, de ex-spits van Real Madrid spoelt in Las Palmas zijn mislukt avontuur bij PSG door en kwam twee keer tot scoren. Meer gaan we niet verklappen, kijk en geniet hieronder. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.