Rode Duivel Dendoncker: "Als je Ã©Ã©n keer bent opgeroepen, wil je er altijd bij zijn"

Rode Duivel Dendoncker: "Als je één keer bent opgeroepen, wil je er altijd bij zijn"

Onder bondscoach Roberto Martinez wordt er al eens een speler uit de Belgische competitie opgeroepen voor de nationale ploeg. Anderlecht-middenvelder Leander Dendoncker heeft die eer al eens gehad en zal die zeker nog krijgen.

"Het is altijd zeer leuk om opgeroepen te worden. Het is altijd een geweldige ervaring. Als je één keer bent opgeroepen, wil je er altijd bij zijn," gaf Dendoncker toe in La Meuse.

Voor hem maakt het zelfs niet uit waar hij staat, als hij maar opgeroepen wordt. "Het zijn allemaal spelers die bij een grote club spelen. Ik weet dat de concurrentie zeer groot is. Het niveau ligt er zeer hoog. De laatste keer werd ik opgeroepen als centrale verdediger. Als je voor de nationale ploeg kan spelen, dan maakt het niet uit op welke positie. Je bent al zeer tevreden dat je wordt opgeroepen. Het is een eer om het shirt van de Rode Duivels te dragen."