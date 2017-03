Mathew Ryan laat Club Brugge-hart spreken: "Ik ben blij dat Anderlecht niet won"

Nog meer dan voor zijn ploegmaats was het zaterdag een bewogen avond voor Mathew Ryan. De Australiër stond een eerste keer oog in oog met zijn ex-ploeg Club Brugge.

Dankzij een 2-1-overwinning behoudt Ryan met Genk nog een waterkans op deelname aan play-off 1. De Aussie kende een rustige avond, maar moest zich net als een week eerder - met de pegel van Youri Tielemans - gewonnen geven op een afstandsschot.

"We wisten nochtans dat Izquierdo graag op die manier naar binnen komt. Toch lieten we ons verrassen", foeterde de goalie. "Ik haat het als we vermijdbare tegengoals slikken."

Supporteren voor Club

Na de wedstrijd liet Ryan zijn blauw-zwarte hart spreken. "Uiteraard ben ik blij dat we Club klopten. Tenslotte speel ik nu voor Genk. Maar langs de andere kant ben ik ook opgetogen dat Anderlecht niet won. Ik blijf een Clubman en zal ook voor hen supporteren in de strijd om een tweede opeenvolgende landstitel."