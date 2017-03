Had Club Brugge hem beter gehouden? Ex-spits blijft ook na definitieve verkoop scoren aan de lopende band en wordt al vergeleken met Ibrahimovic

Ook dit weekend trof Castillo weer twee keer raak tegen Santos Laguna. Met zes competitiegoals uit acht optredens is de centrumspits nu topschutter van de Mexicaanse competitie. Daarnaast leverde hij ook al drie assists af.

Méér nog, de 24-jarige aanvaller wordt over de Plas zelfs vergeleken met Zlatan Ibrahimovic. Dat hoeft niet te verbazen, als je ziet op welke fluwelen wijze hij dit weekend de score opende.

Here is Nicolas Castillo's first goal on the afternoon. What a finish!



🎥⤵ pic.twitter.com/opFNJOgUjy